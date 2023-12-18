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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| ماذا قال كولر قبل لحظات من مواجهة فلومينينسي

كولر
كولر

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم ‏للأندية سوف تكون صعبة على كلا الفريقين، في ظل طموح كل منهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.‏

أوضح في تصريحاته قبل المباراة أن المواجهة التي تنطلق بعد قليل على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، سوف تجمع بين فريقين كبيرين، وكل ‏منهما لديه دوافعه لتقديم أفضل ما لديه والمنافسة على اللقب.‏

أشار إلى أن الأهلي جاهز للمباراة، وأن وجود الجماهير في المدرجات سوف يحفز اللاعبين، ويمنح دوافع كبيرة ‏للفريق.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي‎: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي‎. 
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول‎. 
خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور‎. 
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا. 

‎وعلى دكة ‏البدلاء يجلس كل من:
‎خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي ‏أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

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