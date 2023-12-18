السفير بسام راضي: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأعلى عالميا.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية الأعلى عالميا.

وأضاف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "نسبة المشاركة التي بلغت نحو 66.8% هي نسبة تفوق نسبة انتخابات الدول الأوروبية".

وأشار: "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية تعتبر أكبر نسبة مشاركة لانتخابات في العالم حتى الآن"، متابعا: "الانتخابات في الخارج تعتبر مؤشرًا لما يحدث في الداخل، والمشاركة الكبيرة في السفارة والقنصلية الإيطالية كانت لافتة جدا".

