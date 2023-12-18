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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصري الديمقراطي موجها الشكر لـ فريد زهران: قام بدور بطولي وكان على قدر المسئولية

فريد زهران المرشح
فريد زهران المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

وجه إيهاب ابو سريع أمين الهيئة العليا لحزب المصري الديموقراطي، الشكر والتقدير للمرشح الرئاسي السابق فريد زهران بعد الخسارة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "إنه تحمل الكثير وكان على قدر المسئولية".

وتابع ابوسريع في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "الدكتور فريد زهران قام بدور بطولي وتحمل الضغوطات في ظل تخلي الجميع عنه.. فهو لم يكن مثال للمعارضة الحنجورية بل كان واقعيا في تصريحاته ورؤيته وآمن بالديموقراطية".

 

وأكد أمين الهية العليا لحزب المصري الديموقراطي على أهمية البناء على تجربة مشاركة الحزب المصري الديموقراطي في الانتخابات، واستكمال حالة الزخم التي حدثت.

واكمل أن السياسة من الامور المهمة من منطلق كونها مؤثر في حياة الدول منذ نشأتها، فبدونها يكون النظام هش، وغير قادر على اتخاذ قراراته.

واختتم انه على الجميع ان يدرك أن المعارضة جزء من النظام ومكمل له، وليست عدوا كما يظن البعض، فالمعارضة هدفها بناء واستقرار الدولة وليس هدمها أو عرقلة تنميتها.

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