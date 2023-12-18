بعد نجاح الرئيس.. نائب التنسيقية: المصريون أجمعوا على استكمال مسيرة التنمية والبناء

هنأ الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه فى الانتخابات بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن المصريين أجمعوا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأوضح بدوي، خلال تصريحات صحفية، أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية التي وصلت إلى 66.8% تاريخية، وتدل على الوعي الكبير الذي وصل إليه الشعب المصري وحرصه على الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسة الدولة لدعم أمن واستقرار الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة الشعب المصري بهذه الكثافة أبهرت العالم كله، كما أكدت حرص المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الوقوف بجانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة.

ووجه النائب خالد بدوي، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات التي قامت بدوري على أكمل وجه، ووقف بحيادية مع جميع المرشحين.