مهنئين بالفوز.. رئيسا الرقابة والمحطات النووية: الرئيس السيسي الباعث للمشروع النووي المصري

هنأ الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، الرئيس السيسى لتوليه فترة رئاسية جديدة .



وقال الوكيل: أتقدم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الباعث الحقيقي للبرنامج النووي المصري لفوزه بفترة رئاسية جديدة، داعيا الله عز وجل أن يوفقه علي المضي قدما في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأمة.

كما هنأ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الرئيس السيسى ، قائلا: بكل الفخر والاعتزاز نتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته، والفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ لفترة رئاسية جديدة لمدة ست سنوات مستقبلية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة بأقدامٍ ثابتة، ورؤية وطنية واضحة للإحتفاظ بمكانتها أمنيًا واقتصاديًا وعسكريًا .

كما تقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بخالص الشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الوعي والاصطفاف خلف الوطن من أجل الحفاظ على مقدراته وأمنه واستقراره من خلال زخم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024 لاختيار رئيسه المنتخب.