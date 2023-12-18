نتطلع لمزيد من الإنجازات..جمعية شباب الأعمال تهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

قدمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

وقال بسام الشنواني: "أتقدم باسمي وباسم مجلس الإدارة وجميع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة ونبارك للرئيس ولمصر توليه فترة رئاسية جديدة نتطلع خلالها وفي ظل الجمهورية الجديدة إلي مزيد من الإنجازات والمشروعات التنموية والتنمية الاقتصادية».

وأضاف الشنواني، أن جمعية شباب الأعمال تضع كافة إمكاناتها وخبراتها في خدمة الاقتصاد المصري، ومواجهة مختلف التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وأشار إلى مجتمع شباب الأعمال متفائلون بالمستقبل الاقتصادي لمصر خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إيماناً بقدرتنا وحفاظنا علي ما تنعم به مصر من أمن واستقرار علي التغلب على مختلف التحديات والظروف الصعبة التي تواجه اقتصاديات دول العالم، داعين الله عز وجل أن يدوم علي مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد، أن بالتكاتف الحقيقي لمجتمع الأعمال وكعادة المصريين، سنظل علي قلب رجل واحد والوقوف خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي والحفاظ على أمننا واستقرارنا والاستمرار في العمل وزيادة الإنتاج، قادرون ليس فقط على تجاوز أية أزمات بل وتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات تخدم الشباب المصري والاقتصاد الوطني والبلد.