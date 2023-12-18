النائب عمرو درويش: لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية ساعدت على إقبال المصريين

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية ساعدت على إقبال المصريين.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "لجان الوافدين رفع معدل الإقبال على الانتخابات الرئاسية بشكل كبير جدا".

وأوضح: "تسهيل العملية الانتخابية لذي الهمم كانت فكرة رائعة جدا"، مشيرا: “الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات وتيسيرات كثيرة للمواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا: "كان هناك كفاءة عالية في إدارة العملية الانتخابية".