برلماني: الزخم الشعبي أمام لجان الانتخابات يدعم إقبال المستثمرين لمصر..فيديو

أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بالتنمية التي تشهدها الحياة الحزبية في مصر، قائلا: "تنمية الحياة الحزبية وصل بها لأن يكون 3 رؤساء أحزاب مرشحين على منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، "نحتاج تنمية أحزاب المعارضة لاستثمار الرأي الآخر في أي استحقاق مقبل، من خلال دخول الشباب في الأحزاب والتيارات السياسية للتعبير عن رأيهم وعرض مقترحاتهم ورؤاهم".

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، "مشاركة أكثر من 65% من المستحقين للانتخاب الرئاسية دعم موقف الانتخابات أمام العالم ووسائل الإعلام"، موضحا "لجان الوافدين رفع معدل الإقبال على الانتخابات الرئاسية بشكل كبير جدا".

وأوضح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، "الزخم الشعبي أمام لجان الانتخابات يدعم الملف الاقتصادي من خلال إقبال المستثمرين لمصر"، مؤكدا "كان هناك كفاءة عالية في إدارة العملية الانتخابية".

واسترسل النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب،: "خطاب الرئيس السيسي اليوم عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية حمل العديد من الرسائل القوية".