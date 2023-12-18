الاحتلال يطرد كل النازحين والمرضى والطواقم الطبية من مستشفى المعمداني

ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني عددا من الجرائم خلال الساعات الماضية، حيث أخرجت جميع النازحين والمرضى والطواقم الطبية من مستشفى المعمداني بمدينة غزة بعد اقتحامه واعتقلت طبيبين منهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق المدنيين بخانيونس جنوب غزة أثناء بحثهم عن الطعام ومنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول لهم واستهدف قناصة الاحتلال كل من اقترب من المصابين وذلك لتركهم ينزفون حتى الموت.

كما استهدف الاحتلال طواقم الدفاع المدني قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال غزة واصابة عدد منهم .

وجرى استهداف منزل لعائلة مناع بمعسكر دير البلح وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عقل" عند مدخل شارع العشرين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.