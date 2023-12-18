في يومها العالمي.. الطلاب الوافدون بالأزهر يشيدون بجمال اللغة العربية

نشر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، فيديو للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم يتحدثون فيه عن جمال اللغة العربية وأهمية تعلمها.

وعبر الطلاب الوافدون خلال الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية لمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، عن سعادتهم البالغة بتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، والتي مكنتهم من التواصل مع الثقافة الإسلامية، مؤكدين أنها لغة تتميز بتراكيبها النحوية الرائعة ومفرداتها الجميلة.



وأضاف الطلاب الوافدون أنهم يعشقون اللغة العربية التي فتحت أمامهم أفاقًا جديدة لتعلم العلوم الشرعية والعربية، وساعدتهم على فهم الثقافة العربية بشكل أفضل، ممتنين للأزهر الشريف وعلمائه لعنايته الفائقة وجهوده الكبيرة في تعليم اللغة العربية.



ويعكس الفيديو اهتمام الطلاب الوافدين باللغة العربية، وحرصهم على تعلمها وفهمها، كما يؤكد أهمية دور مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف في تعزيز الثقافة الإسلامية في وجدان الشعوب الإسلامية؛ من خلال برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.