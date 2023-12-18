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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوم اللغة العربية العالمي.. مدرس وطالبة بمركز الشيخ زايد يبدعان في قصيدة «عربيتي»

احتفال مركز الشيخ
احتفال مركز الشيخ زايد باليوم الدولي للغة العربية

يوم اللغة العربية العالمي هو أحد الأيام الأممية التي يوافق موعده اليوم 18 من ديسمبر من كل عام، وفي إطار حرص مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها نظم حفلا أمس الأحد تحت عنوان: "العربية لغة الشعر والفنون"، وقدمت الطالبة الإندونيسية نور حبيبة قصيدة تحت عنوان:«عَرَبِيَّتِي» وهي شِعْر للدكتور طه زكريا، المدرس بالمركز. 

يوم اللغة العربية العالمي

وجاء في القصيدة الأبيات التالية: 
1- أَدْعُو الأَعَاجِــــــــمَ كُلّهمْ لِمَقَـــالِي  نُــطقًا بِكِ – عربيَّتيْ – في الحالِ
2-  إنَّ المَعَـــانِيَ فِي حَشَا ألفَاظِــــكِ   دُرَرٌ كَــــمَا فِي الأبْحُــــــرِ الـلَآلِي
3-  بِكِ أَنْــــزلَ اللهُ الكِتَـابَ تكَــــرُّمًا  فَقَد اصطَفَــاكِ على اللُّغَـــاتِ العَالِي
4-  فَكَتَبْتِ اسمَكِ فِي الخُلُوْدِ عَزِيْزَةً  جَــــرَّاءَ حُــــبِّ اللهِ ذِي الإِجْـــــلَالِ
5-  كم مِـــن لُغَــاتٍ أُزْهِقتْ أرْوَحُهَا  صَــارَتْ نُقُــوْشًا قَـــطُّ ... كالتِّمْثَـالِ
6-  ما زِلْتِ تحْيِيْنَ الشَّـــبابَ قَوِيَّـــــةً  مُــذْ عَهْــــــدِ آدَمَ أَشْمُــسًا بِلَيَـــــــالِ
7-  يَشْدُو بِأَحْرُفِــكِ الزَّمَــــانُ بَهِيَّـــةً   وَيَبُــــثُّ فِيْـــــكِ مُنْتَــهَى الآمَــــــالِ

لمشاهدة الفيديو من هنا
8-  يا أمَّ عُرْبٍ كَثُــــــرَتْ حِلْيَاتُـــها    تَرْنُـــــو إليــها أعْيُـــــــنُ العُــــزَّالِ
9-  شِعْرِيَّــــــةٌ قُدْسِيَّــــــةٌ مَــدَنِيَّـــــةٌ  وَهُوِّيَّـــــــةُ الآبَـــــــاءِ والأنْسَـــــالِ
10- حَضَـرِيَّةٌ... كَم مِن نُجُوْمٍ بِاسمِكِ  كُتِبَـتْ... أضَــاءَتْ عَتْمَـــةَ الجُهَّالِ
11- ومِن اليَمِيْن ِ إلى اليَسَـارِ تَــبَرُّكًا زَانَـتْ حُـــرُوْفُكِ فِكْــــرَ كُلِّ مَجَالِ
12- أثنــى عـــــليــــكِ اللهُ فِـــي قُـــــــرْآنِهِ    إذ قـال عنـــــكِ مُبِيْنَــــةُ الأقْـــوَالِ
13- نطَقَ الرسولُ كَلَامَهُ بكِ وَحـــدَكِ   باليُمْــــنِ والــبَرَكَاتِ والإقْبَــــــالِ
14- فَخَرَجْتِ مِن فَمِهِ الشَّرِيْفِ قَدِيْرَةً    بِحَـــــلَاوةٍ وعُـــــــذُوبَــــــةٍ ودَلَالِ
15- أنعــــــمْ بــكِ لُغــــةً ذاتَ فَصَـــــاحَةٍ   تَقْفُـو خُطَـــاكِ بَلَاغَـــةُ الأَحْــــوَالِ
16- يَجْرِي كَلَامُكِ في اللسَّان سَلاسَــــةً  مَــــاءً تَهـــادَى في قِنـــى شَــــلَّالِ
17- سَــــلْ عَنْها الجُــــرْجَانيَّ بِنَظْمِــــهِ  أَبْيَــــــاتَ كُلِّ قَصِيْـــــدةٍ لِسُــــــؤَالِي
18 - سَــــلْ عَن هَوَاهَا حَافِظًا والبُحْتُــرِيْ  وَالـطَّيِّــــــبَ الـمُتَنَبِّـــيَّ كِــمِثَــــــالِ

بعنوان «لغة الشعر والفنون» .. مركز الشيخ زايد يحتفي باليوم العالمي للغة العربية|صور

عروض مسرحية للوافدين في اليوم العالمي للغة العربية بمركز الشيخ زايد

19- كَعْبًا وَحَسَّـــانًا وَشَــــوْقِيَّا سَلُــــــــوا وَجَـــرِيْرًا وَأَبَا تَمَّــامٍ مِـنَ الأمْثـــالِ
20- يَبْكُـــوْنَ مِن فَــــرْطِ الجَـوَى حُبًّا لها هِيَ عِنْـــدَهم ذاتُ المَقــــام العَـالِي

21- وَسِعَــــتْ مَشَاعِــــرَهم فِي أَحْضَانِهَا   أمٌّ تُطَبْـــطِـــبُ في حَنَـــانٍ غَـــالِ
22-عَــرَبِيَّتِي كَمُلَــتْ جَمِيْــعُ صِفَـــاتِكِ  دُوْنَ اللغَـــــاتِ تَمَيُّـــــزًا بِكَمَـــــالِ
23- رَغْمَ الحَسُودِ فكلُّ عَصْرٍ عصرُكِ  تَبْقِيْنَ شامِخــــةً شُمُــــوخَ جِبَــالِ
24- وَكُفِيْتِ ألسُن حاسِــدِيكِ بِخَمْسَــــةٍ  ودَحَضْتِ دَعْوَى العُقْمِ والإقْـلالِ

الدكتور طه زكريا

25- عَرَبِيَّتِي بجــــزالـــةٍ ورشـــاقـــةٍ حَـركاتُـــكِ وَسَكُــــوْنُـكِ كغَــزَالِ
26- عَصْـريَّـــةٌ لَفْظًا ومَضمُــــوْنًا مَعًا تَتَجَــــدَدِيْـــــنَ تَجَـــــدُّدَ الأجْيَــالِ 
27- وَفَرِيْدَةٌ ... كم من خِـلَالٍ قَـــطْ لَكِ تَبْــدُو بِوَجْهِــــكِ نُـــــوْرَةً كالخَالِ
28- فِيْــكِ الحَقِيْقَــةُ والمَجَــازُ تَمَيَّـــزَا بِتَوَافُـــــقٍ فِي سَـــــائرِ الأحْــوَالِ
29- باهى عروضُكِ شعرَكِ فَبُحُوْرُهُ نَبَعَـتْ عُلا مِن مائِــكِ السَّلسَـــالِ
30- وحَبَاكِ رَبُّ العَالمِــيْنَ بِنَحْــــوِكِ ثَــــوْبًا وَجِــيْهًا مَـــا لــه مـن تَـالِ
31- رِ مَا شِئْتَ من اللغَاتِ تَــعَلُّمًــا الضَّــــادُ فُضْـــلاها وآلُ جَـــــمالِ                   

اللغة العربية يوم اللغة العربية يوم اللغة العربية العالمي مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها العربية لغة الشعر والفنون

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