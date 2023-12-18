برلمانية: أهم مكسب من الانتخابات الرئاسية الحفاظ على أمن مصر القومي وسيادتها

هنأت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنية له التوفيق والسداد والحفاظ علي بلادنا هادئة سالمة.

وتقدمت "سعيد" خلال تصريحات لها، بالشكر للمرشحين فريد زهران، وحازم عمر، وعبد السند يمامه، لتمثيلهم المشرف الراقي، معقبة “سيذكرهم التاريخ بكل الخير ولحملاتهم التي أدت دورها بكل رقي دون تجاوز وبإصرار ومثابرة”.

وتوجهت عضو البرلمان بالشكر للمواطن المصري بشكل خاص والشعب المصري بوجه عام ، والذي ضرب أروع المثل في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ، الأمر الذي يعكس الوعي والإدراك لدي المصريين بما يحيط بالدولة من تحديات إقليمية ودولية .

واختتمت "سعيد"، قائلة “أهم مكسب لنا جميعًا هو الحفاظ علي هدوء وسلم البلاد والاصطفاف للحفاظ علي أمنها القومي وسيادتها”.