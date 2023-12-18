وزيرة التضامن مهنئة الرئيس: الشعب آمن بقدرة قيادته على مواجهة الصعاب والتحديات

تقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والقيادات وجميع العاملين بالوزارة ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، مما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كافة قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.