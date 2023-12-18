عبد المنعم فؤاد: نشر العلوم الشرعية والعربية من أولويات الأزهر الشريف.. صور

تفقد اليوم الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، سير الدراسة لطلاب المرحلة التمهيدية وسط إقبال كثيف من الدارسين في أول أيام الدراسة.

ونقل عبد المنعم فؤاد، تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للدارسين، مؤكدا اهتمام فضيلته بالرواق الأزهري وأنه يتابع وعن كثب هذا الملف الهام، لافتاً إلى أن نشر العلوم الشرعية والعربية طبقا للمنهج الأزهري الوسطى المعتدل من أولويات الأزهر الشريف، وذلك لنشر تعاليم الإسلام السمحة وتخريج دارسين جدد قادرين على البعد عن المفاهيم المغلوطة التي تشوه الدين الإسلامي.

من جانبه أوصى د. عودة الدارسين بالاجتهاد والمثابرة في تعلم العلوم الشرعية والعربية والمواظبة عليها والاستفادة من البرامج التي يقدمها الرواق الأزهري، فطلب العلم جهادٌ في سبيل الله، مشيرا إلى أن الجامع الأزهر يسخر كافة الخدمات لنشر هذه العلوم في كافة ربوع الوطن، مؤكدا على جاهزية كافة المقار الدراسية لاستيعاب الدارسين الجدد، لافتا إلى إتاحة الدراسة والتعلم عن بعد بجميع محافظات الجمهورية وذلك تيسيرا على الدارسين.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.