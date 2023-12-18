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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد فوز الرئيس السيسي .. برلمانية : الشعب انحاز للأمن والإستقرار

سلوى أبو الوفا ،
سلوى أبو الوفا ، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة سلوي أبوالوفا أمين سر لجنة التضامن  الإجتماعي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة مؤكدة في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الشعب المصري ضرب أروع المثل في المشاركة في الإنتخابات الرئاسية ، وهذا يعكس الوعي والإدراك لدي المصريين بما يحيط بالدولة من تحديات إقليمية ودولية.

قالت "أبو الوفا" أن ما شهدته مصر طوال الـ 10 سنوات من إنجازات ومشروعات قومية لم يتحقق قبل ذلك ،والفوز بفترة رئاسية جديدة لاستكمال الإنجازات.

قالت"  أن مصر في عهد الرئيس السيسي ، دولة قوية لها إستقلالية في القرار وثقلها الإقليمي والدولي ،وأصبحت سياستها الخارجية منفتحة علي الجميع  مشيدة بموقف مصر  الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتهجير القسري. 

وأكدت "  أبوالوفا " أن ملف الحماية الإجتماعية كاحد الملفات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من اجل توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل كبرنامج"تكافل وكرامة" وتابعت قائلة : والمبادرة الاعظم مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف والقري والصعيد ،ومبادرة 100 مليون صحة وغيرها.

سلوي أبوالوفا مجلس النواب عبدالفتاح السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية

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