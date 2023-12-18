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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024 .

وأشاد عبد القوي بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى ان تجديد الثقة بالرئيس ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر تحت قيادته من أجل استكمال البناء والتنميةِ ونمو الوطن وازدهاره .

وأكد رئيس الاتحاد ان الصورة المبهرة التي خرجت بها الانتخابات توكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحه لاستكمال البناء، فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية وبذلت ومصر كانت حريصة على الالتزام بالدستور في كافة اجراءات العملية الانتخابية.

وأكد ان على الشعب المصري ان يفخر بقيادته التي وصلت بمصر الى بر الامان بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار امنيا واقتصاديا، داعيا جموعَ الشعب المصري لدعم والوقوف بجانب جهود الرئيس، مؤكدا ثقته في أن الرئيس لديه الارادة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

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