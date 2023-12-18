حزب التجمع: الشعب المصري انتفض للحفاظ على الأمن القومي بدعم السيسي.. فيديو

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري انتفض وعبر عن حفاظه للأمن القومي ودعمه الكامل للرئيس السيسي.

وأضاف النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "عدد الحضور أمام الصناديق في الانتخابات الرئاسية تجاوز الأعداد التي خرجت في 30 يونيو و3 يوليو".

أشار: "الشعب المصري أدرك أن الحفاظ على الأمن القومي المصري مرتبط بالرئيس السيسي"، مضيفا: "مشغلين أغاني وطنية في الحزب من سعادتنا بفوز الرئيس السيسي".

أوضح: "الرئيس السيسي لم يرى في نتيجة الانتخابات أنها انتصار لشخصه"، مشيرا: "فرحة الرئيس السيسي ظهرت عليه عند إلقائه للخطاب عقب إعلان نتيجة فوزه في الانتخابات، والدولة مستمرة في مشروع التنمية".