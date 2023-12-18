مصر قالت كلمتها.. عزة مصطفى تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات ..فيديو

تقدمت الإعلامية عزة مصطفى، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، "الجميع قدم التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات؛ حبا فيه وثقة كبيرة في قدراته وإمكاناته".

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، "مصر قالت كلمتها، والكل بيحتفل في الشوارع بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024".

وأشار الإعلامية عزة مصطفى،: "أرقام الانتخابات جاءت مفرحة للجميع، حيث حصل الرئيس السيسي على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة فائقة وصلت إلى 89.6%".