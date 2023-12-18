مستحق والقادم أفضل.. الهيئة العليا لحزب المصريين تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ قيادات حزب "المصريين"، وأعضاء اللجنة العليا بالحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وتجديد ثقة الشعب المصري بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة.

وقال أعضاء اللجنة العليا بحزب "المصريين"، إن تجديد ثقة الشعب المصري العظيم في الرئيس السيسي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة له، ووعي أبناء مصر بالظروف والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية والمنطقة وقدرة الرئيس السيسي على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الشعب المصري الأصيل واستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير للجمهورية الجديدة.

وأشادوا بنسبة الحضور غير المسبوقة للشعب المصري العظيم في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024، الأمر الذي شكل بدوره عُرسا ديمقراطيا حقيقيا، وهي الرسالة الأقوى التي بعث بها الشعب المصري العظيم إلى العالم أجمع والتي عكست التفاف هذا الشعب بجميع فئاته وطوائفه حول قيادته الأمينة المخلصة، بما سطّر فصلاً جديداً في مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ أعوام مع تولي الرئيس السيسي سدة الحكم.

وأوضحوا أننا نعمل بكل إخلاص وتفاني مع الرئيس السيسي في بناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها الجميع، كل في موقعه، لاستكمال مسيرة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.