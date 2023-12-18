قرار عاجل من فلسطين بشأن الأطفال الأيتام ممن فقدوا عائلاتهم بالعدوان الإسرائيلي

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تولي المسؤولية الكاملة عن الأطفال الأيتام الذين فقدوا عائلاتهم خلال العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان: “قررنا تولي المسؤولية الكاملة عن الأطفال الأيتام الذين فقدوا عائلاتهم خلال العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية وتوفير كل ما يلزم لهم في وطنهم فلسطين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 19453 فلسطينيا وإصابة 52286 منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود، قالت إن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.

وأضافت أطباء بلا حدود:"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".