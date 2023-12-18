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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«حماة المستقبل» يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.. ويؤكد: معكم على الدرب سائرون

المهندس علي عبده
المهندس علي عبده

هنأ حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، وقياداته وأعضائه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، داعيا الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد في مقبل السنوات.

 

وقال الحزب في بيان التهنئة للرئيس السيسي: «إنه من دواعي السرور، ممزوجة بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز، نتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة للفوز المستحق بولاية رئاسية جديدة، في مشهد يعكس ملحمة الحب من المصريين لكم، وتقديرا لجهودكم في الارتقاء بمصرنا الغالية الحبيبة الأبية». 


وتابع البيان: «إذ نؤكد لفخامتكم، أننا معكم على الدرب سائرون، للصعاب متجاوزون، متخذين من العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء منهجا؛ حتى يتحقق للشعب المصريّ العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، إيمانا بأن قيادتكم لسفينة الوطن سوف تمكنه من الانطلاق به نحو واقع جديد للمستقبل».

 

واستكمل البيان: «حفظكم الله فخامة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية، وجعل دومًا نصرته لمسيرتها الوطنية نحو المزيد من النماء والازدهار والرخاء ماضية، وتأييده لعطاء أبنائها المخلصين نافذة وغالبة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

 

كما تقدم الحزب، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية، لإثبات دعمه وتأييده للقيادة السياسية، وأنه على قلب رجل واحد في حالة اصطفاف وطنية تؤكد الوعي الجمعي المصري بالتحديات الراهنة.

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