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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تجسيد لتماسك الشعب وقيادته.. رئيس البريد يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بفترة ولاية رئاسية جديدة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة التنمية.

وأكد أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية جاء تجسيدًا واضحًا لمدى تماسك الشعب المصري والتفافه حول قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأكد الدكتور شريف فاروق دعمه الكامل للرئيس السيسي في تحقيق رؤيته للمستقبل، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة؛ موضحًا أن الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري أروع المثل في الوطنية ، مشيرًا إلى أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن وإدراكهم الكامل بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بطريقة أبهرت العالم أجمع.

وقدم فاروق الشكر لكل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع العاملين بالهيئة القومية للبريد على جهودهم الكبيرة مشيدًا بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية.

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