خبير: الرئيس السيسي يقدر الحياة الحزبية في مصر.. فيديو

أكد عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وخبير النظم والتشريعات الانتخابية، أن الرئيس السيسي يقدر الحياة الحزبية في مصر.

وأضاف عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وخبير النظم والتشريعات الانتخابية، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تغطية خاصة عن فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية،: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي حزمة تقدير واحترام للحياة الحزبية في مصر، وهذا ظهر من خلال حرية المشاركة الحزبية في عملية الانتخابات".



وأشاد عبدالناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، بنسبة الإقبال والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي كان مستقرا ومستداما على مدار 3 أيام".

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع، "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ربما تصعب على أي عملية انتخابية قادمة معيار القياس لمدى الإقبال والشعبية".