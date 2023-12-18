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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: نسبة المشاركة في الانتخابات السياسية تعبر عن الاصطفاف الوطني

النائب عصام دياب
النائب عصام دياب

تقدم النائب عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه المستحق بالانتخابات الرئاسية، موجها التهنئة للشعب المصري على فوز الرئيس.

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت حجم المشاركة الكبيرة في الانتخابات، ما يؤكد بدوره مدى وعي المصريين بما قام به الرئيس من إنجازات.

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ووصف النائب عصام دياب، نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بأنها تاريخية وغير مسبوقة، وتعكس حالة الاصطفاف الوطني من أطياف الشعب المصري خلف الدولة والقيادة السياسية، في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وأضاف النائب عصام دياب أن الرئيس السيسي هو حصن الأمان لمصر والمصريين، ولديه الدراية السياسية والوعي السياسي لقيادة مصر لمرحلة جديدة أكثر تقدما».

واعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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