داعمون للجمهورية الجديدة.. رئيس مركز البحوث الزراعية يهنئ الرئيس السيسي

تقدم الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابة عن الاساتذة والباحثين ورؤساء الادارات والقطاعات التابعة للمركز بأسمى آيات التهانى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لفوزه بفترة رئاسية جديدة، عبر انتخابات حرة نزيهة، احتشد فيها المصريون بمختلف شرائحهم رجالهم ونساءهم وشبابهم، مُعبرين عن إرادتهم في مشهد حضاري يعبر عن ارادة المصريين والدولة المصرية.



ونعاهد كباحثين الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي إن نكون داعمين للجمهورية الجديدة للوصول الي طموحات الرئيس في حياة كريمة تستمر معه مسيرة التنمية في كل ربوع الوطن.