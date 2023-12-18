42 حزبا سياسيا يوجهون التهنئة للرئيس السيسي بعد الفوز في الانتخابات.. ويؤكدون: دليل قاطع على التفاف الشعب المصري حوله.. وإدراكهم لحجم الإنجازات

الأحزاب السياسية عن فوز الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة:

دليل قاطع على التفاف الشعب

يؤكد تمسك الشعب بمواصلة بناء الدولة

تعكس ملحمة الحب من المصريين له

الشعب المصري منح الأفضلية للرئيس السيسي

رسالة للعالم بأننا نقف على أرض صلبة

تؤكد إحساس المصريين بالمسئولية الوطنية

تقدم مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أنها دليل قاطع على إلتفاف الشعب المصري حوله ، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة ، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن توليه الحكم.

فى البداية، تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لفترة رئاسية جديدة، والتفاف الشعب المصرى حوله في رسالة هامة للعالم بأن شعب مصر يسعى إلى استكمال الإنجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات، واستمرار الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الغالية والتطلع إلى عبور التحديات وحل الأزمات والمشاكل من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري .



وتوجه" التحالف" بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري البطل العظيم بجميع فئاته من امرأة وشباب ورجال وذوي الهمم على المشهد الديمقراطى الحضارى المتميز الذي دل على أصالته وحبه لمصر ولقيادتة السياسية، وتحية شكر وتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجموع قضاة مصر الشامخين على الدور الكبير والحيادي الذي قامت به الهيئة والقضاة في سبيل الإشراف على هذة الانتخابات وتحقيق كل الضمانات الدستورية والقانونية المطلوبة لجميع المرشحين الذين خاضوا هذه المنافسة.



كما توجه تحالف الأحزاب المصرية بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع قيادات ورجال الشرطة المصرية لما قاموا به من مجهودات لتأمين الناخب والعملية الانتخابية وسير الانتخابات بمظهر حضاری دیمقراطی تمیز بالحيادية التامة أشاد بها جميع المؤسسات الدولية، وشكر وتقدير للشركة المتحدة والاعلام المصرى والصحافة المصرية للمجهودات من أجل نقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية الناجحة والتي تميزت بالديمقراطية والحيادية.



حزب مستقبل وطن

ومن جانبه، تقدم حزب مستقبل وطن بالتهنئة الصادقة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وعبر حزب مستقبل وطن هذه النتيجة بمثابة دليل قاطع على إلتفاف الشعب المصري حوله ، وتمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة ، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن توليه الحكم.

كما تقدم الحزب بالشكر البالغ للهيئة الوطنية للانتخابات التي أدارت كافة تفاصيل العملية الإنتخابية بدقة وشفافية ونزاهة يشهد بها العالم، ومن جهة أخرى يُثمن الحزب دور الشعب المصري العظيم الذي سَطَّرَ ملحمة ديمقراطية غير مسبوقة بإقباله التاريخي على الإدلاء بالأصوات والمُشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واختتم: يُعاهد الحزب القائد عبد الفتاح السيسي على الدعم الكامل لإستكمال سياساته الخارجية والداخلية، ومُساندة خطط التنمية والنهوض بالبلاد وتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، خاصةً في ظل التحديات والظروف الدولية والإقليمية الدقيقة.

حزب المصريين الأحرار

ومن جهتة، هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورعصام خليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي فوزه الساحق في ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي جاءت تعبيرًا جليا عن محبة واعتزاز الشعب بالقائد والزعيم.

كما توجه الحزب فى بيان صحفى، بالتحية والاعتزاز إلي شعب مصر العظيم الذى استطاع ان يُثبت دومًا أنه المٌعلم والبطل وصائب الأختيار والذى سّطر ملحمة جديدة تُضاف للسجلات الحافلة بالانتصارات، حيث وقف الملايين امام صناديق الأقتراع ليقول في اقتراع ديمقراطي أن السيسي وحده صوت الشعب عابر الحدود ونبراسًا علي عزة وشموخ واصالة دولة الحضارة.

وتابع: أنه وسط اجواء وطنية يعلوها احتفال المصريين في ربوع الجمهورية من أسوان وحتي السلوم بالفوز الساحق والمؤكد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة اصطف الجميع على قلب رجل واحدًا وطريق واضح مهدها 30 يونيو المجيدة وامتداها وثمارها الجمهورية الجديدة بطلها الشعب المصري وقائدها رئيسًا مخلصًا لبلاده وشعبه.

وأكد حزب المصريين الأحرار أن نتائج الاستحقاق الدستوري يجسد عمليَا تمسك الشعب بالقيادة حتي يواصل بنيان دولة قوية علي أساس الكفاح والنجاح والحماية والبناء ولاتعرف المواربة أو الخذلان؛ وإصرار الشعب علي اجتياز الصعاب مع رجل المرحلة صاحب السمات والمواصفات التي تعبر ببلادنا إلي بر الأمان .

واختتم بيانه قائلا:"سيادة الرئيس نعاهدكم بأن نظل دوماً خلفكم، متمنيًا لمصر الخير والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة، مؤيدين لسياستكم التى نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة قائدة في المنطقة وبوابة للقارة الافريقية وحصن لكل اشقائها، وفقكم لله وأعانكم على قيادة مصر، ومتعكم بموفور الصحة والعافية".

حزب حماة المستقبل

كما، هنأ حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، وقياداته وأعضائه، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، داعيا الله أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد في مقبل السنوات.

وقال الحزب في بيان التهنئة للرئيس السيسي: «إنه من دواعي السرور، ممزوجة بمشاعر يملؤها الفخر والاعتزاز، نتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة للفوز المستحق بولاية رئاسية جديدة، في مشهد يعكس ملحمة الحب من المصريين لكم، وتقديرا لجهودكم في الارتقاء بمصرنا الغالية الحبيبة الأبية».



وتابع البيان: «إذ نؤكد لفخامتكم، أننا معكم على الدرب سائرون، للصعاب متجاوزون، متخذين من العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد والعطاء منهجا؛ حتى يتحقق للشعب المصريّ العظيم ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، إيمانا بأن قيادتكم لسفينة الوطن سوف تمكنه من الانطلاق به نحو واقع جديد للمستقبل».

واستكمل البيان: «حفظكم الله فخامة الرئيس وحفظ مصرنا الغالية، وجعل دومًا نصرته لمسيرتها الوطنية نحو المزيد من النماء والازدهار والرخاء ماضية، وتأييده لعطاء أبنائها المخلصين نافذة وغالبة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

كما تقدم الحزب، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي سطر ملحمة تاريخية، لإثبات دعمه وتأييده للقيادة السياسية، وأنه على قلب رجل واحد في حالة اصطفاف وطنية تؤكد الوعي الجمعي المصري بالتحديات الراهنة.

حزب الإصلاح والنهضة

ومن جانبه،هنأ حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، في ظل انتخابات تعددية تنافسية شهدت مشاركة شعبية تاريخية وغير مسبوقة في الداخل والخارج، في ظل متابعة المئات من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم.

وعبر حزب الإصلاح والنهضة عن تهانيه لجموع الشعب المصري العظيم، الذي أبهر القاصي والداني بوعيه الثاقب وحسه الوطني، حيث توافد على مدار الأيام المختلفة للاقتراع في كافة ربوع مصر وفي عواصم العالم موصلًا رسالة واضحة لكل من يعنيه الأمر، ولكل المشككين في الداخل والخارج أو المتربصين بأمن مصر واستقرارها ووحدة أرراضيها، بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا يدًا واحدًا ضد أي محاولات عبثية للنيل من استقرار الوطن أو أمنه القومي.

وشدد حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك النتيجة التاريخية، سواء في نسبة المشاركة، أو في النسبة التي حصل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي نتيجة منطقية وطبيعية لسنوات عشرة لم يتوقف فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العمل الجاد المتواصل من أجل رفعة الوطن وحقق فيها الإنجازات في كل الميادين وفي كافة الملفات.

ودعا الحزب الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والبناء على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن الحزب يضع نفسه تحت تصرف الدولة المصرية داعمًا ومؤيدًا لها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن مصر القومي، ولاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ودعائمها المختلفة.

حزب الجيل الديمقراطي

كما، قدم الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، منوها بأن منح الشعب المصري الأفضلية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عزز مكانته كزعيم لمصر والأمة العربية كلها، مشيرًا إلى أن اختيار الشعب المصري كان واضحًا عندما خرج بالملايين داعمًا لاستكمال المسيرة التي بدأت قبل 9 سنوات.

وأضاف "محسن"، في بيان له؛ أن الملحمة الديمقراطية التي رسمتها الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، أو بكثافة المشاركة والتي وصلت إلى نسبة تاريخية لم تشهدها أي استحقاقات انتخابية سابقة، ما يجعل تلك الانتخابات تتفرد عن غيرها من حيث الدعم الشعبي الذي حصلت عليه.

ولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية هذه المرة كان له خصوصية، في ظل شكل المنافسة التي شهدتها، حيث وجود مدارس حزبية مختلفة، ما يبرهن على أن شعبية "السيسي" تبقى واحدة مهما اختلف شكل السباق الرئاسي، موضحًا أن وعي الشعب المصري هو تلك الخصوصية هو من منحها الشعب المصري الذي أكد وعيه السياسي الذي تنامى خلال الآونة الأخيرة.

وأشار الدكتور أحمد محسن قاسم، إلى أن وقوف الشعب المصري خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يتواصل خلال المرحلة المقبلة المليئة بالتحديات، حتى نتغلب عليها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات على جميع الأصعدة، سواء الخارجية، والتي تمثل مساسًا مباشرًا بأمن مصر القومي، معربًا عن دعمه لسياسة مصر الخارجية التي تراعي أبعاد السادة المصرية.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل، أن التحدي الآخر الذي تواجهه الدولة المصرية، هو الملف الاقتصادي، الذي تؤثر فيه العديد من العوامل الداخلية والخارجية، يتشابك مع الأوضاع الإقليمية والدولية، ما يتطلب معه سياسات مرنة، تمكنا من مواجهة تلك الأزمة.

وأعرب محسن قاسم، عن تطلع وثقته في تغلب الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الجديدة، على التحديات المحيطة بنا، وأن تستكمل مصر إنجازاتها التي بدأت تسطرها منذ عام 2014 وإلى اليوم الذي تبدأ فيه مرحلة جديدة.

حزب حماة الوطن

ومن جانبه، توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتحية للشعب المصري العظيم، الذي استجاب لنداء الوطن بتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال الحزب فى بيان صحفى له إن حزب حماة الوطن، وهو من أوائل الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح للاستحقاق الدستوري باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولي شئون مصر في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، يؤكد استمراره في الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق الذي شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج والداخل، وحرص كل أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وثمن حماة الوطن جهود كافة المؤسسات في الدولة لحرصها على نجاح الاستحقاق الدستوري، وفي المقدمة الهيئة الوطنية للانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء، لما قدموه من دور مشهود في توفير كافة أوجه التيسير على جميع الناخبين، وهو ما بعث رسالة للعالم بحالة الاصطفاف والترابط الوطني من أجل المصلحة العليا للبلاد.

كما وجه الحزب تحية إعزاز وتقدير للمرشحين "حازم عمر – عبد السند يمامة – فريد زهران" على التزامهم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذي يليق بمصر.

واختتم: رسالتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: سر على بركة الله وتوفيقه، ملايين المصريين إلى جانبك، ندعمك في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لصالح وطننا الغالي، كلنا ثقة في تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في غد أفضل.

حزب المؤتمر

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، عكست وعى هذا الشعب، الذي وصل إلى مرحلة تفوق التوقع وتفوق كل اعتقاد، بعدما وقع الشعب المصرى على أولى خطوات الديموقراطية الحقيقية وخروج هذه الأعداد الغفيرة من الشعب المصرى للإدلاء بأصواتها وممارسة حقها الدستورى فى انتخابات رئاسيه تعدديه حقيقية.



وأضاف "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه الملايين من أبناء الشعب المصرى خرجوا بكافة طوائفهم لإبداء الرأى، في من يختارون لرئاسة مصر الفتره القادمة وحصل كل من المرشحين الأربع على نسبة من الأصوات تفاوتت بين مرشح والاخر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات الرئاسية، وهذا يدل على استمرار هذا الشعب بمنح ثقته لقائد الأمة فى المرحلة الحالية، ورغبة الشعب فى استمراره لمدة جديدة؛ استكمالا لما تم من إنجازات وحرصا من الشعب على وضع القيادة الأنسب فى هذا الوقت للحفاظ على الأمن القومى الخارجى والحفاظ على أمن وأمان مصر والمنطقة العربية، فى هذا الوقت.

ولفت إلى أن كلمة السر في الانتخابات الرئاسية، هو وعى الشعب المصرى العظيم وأيضا زيادة وعى الشباب وإقبالهم على ممارسة حقهم الدستورى بشكل ملحوظ واستمرار المرأه قاطرة لكل الاستحقاقات الدستورية.

ونوه بالدور الرائع الذي لعبته الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية والشكل الديموقراطى الذي ظهرت عليه، موضحًا بأن هذه الانتخابات كانت رساله بنتيجتها العظيمة إلى العالم الخارجى مفادها أن مصر تقف على أرض صلبة خلف قيادتها السياسية العظيمه وتدعمها فى كل مساراتها وتجدد الثقه بها.

حزب الغد

أصدر حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بيانا أكد فيه حزب الغد أن أحداث غزة التى بدأت فى 7 اكتوبر الماضى والتى تبين للمصريين ان مصر هى المستهدفة بتلك الأحداث إيذانا بتنفيذ اسرائيل مخططها المجنون و المؤجل من العام( 48) بتصفية القضية على حساب مصر وسيادة مصر ومحاولتها الحثيثة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء المصرية.

وأضاف الحزب فى بيانه : حيث حولت تلك الأحداث الجسيمة والخطيرة الانتخابات المصرية الى معركة وطنية ، بال‘ضافة إلى ما حدث أخيرا فى جلسة مجلس الأمن عشية الانتخابات المصرية من الامتناع البريطانى عن التصويت لوقف الحرب الاسرائيلية ووقف المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين و الفيتو الأمريكى الاخير ايضا لمنع وقفها وتمكين إسرائيل من انفاذ مخططها (رغم موافقة جميع الدول اعضاء مجلس الامن) قد حول الانتخابات الرئاسية المصرية الى معركة وطنية ثائرة عنيدة شديدة الوطيس تمتلئ بالحماسة و بالتحدى الوطنى والغيرة الوطنية على الوطن وأمنه القومى وارضه ومصالحه العليا، حيث شهدت الانتخابات لاول مرة أمواجا بشرية غير مسبوقة ومسيرات شعبية ضخمة وتواجد حاشد امام وداخل مقار مراكز الانتخابات واللجان الفرعية بمختلف المحافظات واستمر التصويت ببعضها وامتد الى مابعد مواعيد الغلق الرسمية.

وتابع: كما شهدت العملية الانتخابية لأول مرة نفاذ بطاقات تصويت الناخبين فى بعض اللجان وكما ظهرت حاجة لجان اخرى إلى صناديق انتخابية بعد أن امتلأت الصناديق الموجودة باللجان ببطاقات الاقتراع.

و أكد الغد أن المصريين نجحوا فى الفصل بين الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة التى يمرون بها وبين القضية الوطنية الطارئة التى هددت الوطن فجأة والتى تتطلب دعما شعبيا صارما للوطن وللقيادة الوطنية المعبرة عن تلك الإرادة الشعبية.

و أضاف الغد فى بيانه أن الرهان على وعى المصرين وحسهم الوطنى قد انتصر مجددا كالعادة، و كما هو ثابت تاريخيا وان مشاركة المصريين فاقت كل التوقعات ولم تحدث فى أى انتخابات رئاسية سابقة ، حيث راحت كل التوقعات تربط بين الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المصريون والمشاركة فى العملية الانتخابية، وراحت تؤكد ان نسب المشاركة ستكون ضعيفة للغاية ولن تتجاوز حدود ال 15٪ من الهيئة الناخبة وانها فى افضل الظروف واعلى التقديرات لن تتخطى حاجز ال15 مليون ناخب.

وتابع: بينما خالفت ارادة المصريين الوطنية كل تلك التوقعات والتحليلات حيث وصلت نسبة المشاركة الى حدود 45٪ فى او يومين للتصويت حسب بيانات الهيئة الوطنية وعدد المصوتين كان قد تجاوز 30 مليون صوت خلال (اول يومين ) فقط كما اقتربت فى اليوم الثالث من ال 45 مليون صوت من اجمالى 67 مليون ناخب مقيد بنسبة تصويت يقترب من 67٪ وهو مايتجاوز بكثير المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية السابقة فى العامين (2014) و(2018) على حد سواء ، حيث بلغت نسبة المشاركة فى الاولى 47٪ وفى الثانية تجاوزت ال 41٪ بقليل ، ففى الاولى كان قد شارك 25 مليون وربع ناخب وفى الثانية 24 مليون وربع بينما هذه المرة شارك 44.7 مليون ناخب بزيادة تجاوزت 20 مليون مليون صوت.

و أضاف بيان حزب الغد أن المصريين نجحوا فى فرض ارادتهم وفى إعمال مشيئتهم وفى إرسال رسالة وطنية شديدة اللهجة الى اسرائيل والى الولايات المتحدة وبريطانيا والى غيرهم، بأن الامن القومى المصرى خط احمر، وان المصريون يقظون بشدة رغم ظروفهم الاقتصادية الصعبة و انهم يد واحدة فى مواجهة مخاطر الخارج وفى الحفاظ على الوطن وسيادته وبقاؤه وتعافيه، وانهم خلف قواتهم المسلحة وقائدها الاعلى، وحزب الكنبة اختفى والمصريون رفعوا شعار امن مصر القومى خط احمر ، والخريطة مش للبيع.

وفى نهاية البيان أكد الغد أن رئيس مصر الفائز فى الانتخابات الحالية سيمارس مهام منصبه مدعوما بأييد وطنى وشعبى عارم ، وسيتمتع بإحترام دولى كبير فالفرق كبير بين أن يفوز رئيس لمصر ب 4 مليون صوت وبين أن يكون مدعوما ب 40 مليون صوت.

حزب المصريين

وجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية تقدير وإعزاز إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدت دورها ومهامها بحيادية تامة وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الإثنين، إن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 2024 كان بمثابة ضمانة حقيقية لنزاهتها، حيث لعبت الهيئة الوطنية للانتخابات دورًا أساسيًا في خروج العُرس الديمقراطي بهذا الشكل المشرف لتؤكد للعالم أجمع أن هناك ديمقراطية حقيقية على أرض ”أم الدنيا“، اتسعت يومًا بعد يوم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حُكم البلاد.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن المجهود الجبار الذي قامت به الهيئة الوطنية لمتابعة الانتخابات والإشراف عليها من إصدار بيانات بشكل متتابع ومستمر لتوضيح ما يجرى للناخب والمراقبين، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وذوي الهمم سواء في مصر أو خارجها، ومن ثم طريقة برايل للمكفوفين، يؤكد حرصها على سلامة ونزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.

وأوضح أن ما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وحتى إعلان النتيجة مشهد يليق بحجم الدولة المصرية وتفتح الباب للجمهورية الجديدة التي يَحلُم بها المصريين، خاصة بعد أن منحت رسائل طمأنة للناخبين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري ما انعكس على المشهد التاريخي أمام لجان الانتخابات وداخل صناديق الاقتراع.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن وجود رجال القضاء حقق ثقة كبيرة للناخبين في العملية الانتخابية، وذلك بصفتها جهة محايدة ومستقلة تمامًا، مشيرًا إلى أن الهيئة أتاحت آليات الرصد والمتابعة لكافة وسائل الإعلام سواء محليًا أو دوليًا وهو ما سمح لكافة الصحف ووسائل الإعلام العالمية في رصد ومتابعة العملية الانتخابية بمصر، مما أتاح نقل صورة حقيقية مُشرفة عن مصر وحقوق الإنسان والديمقراطية.

واختتم: مصر تسير بخطى راسخة وقوية وثابتة نحو تحقيق ما كان يصبو إليه الشعب المصري منذ 30 يونيو بأن نكون أمام جمهورية جديدة حديثة تتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والديمقراطي، وقد تحقق بالفعل حتى وصل الأمر إلى الخطوة الأخيرة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبت الدور الأهم إلى جانب الشعب المصري في ذلك العُرس الديمقراطي وإعلان رئيس مصر القادم الذي سيقود الدولة إلى حيث ما يريد الشعب.

حزب الحرية المصرى

تقدم حزب الحرية المصري، بجميع قياداته واعضائه وهيكله التنظيمي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية بنسبة ٨٩,٦٪، مؤكدا أن الشعب المصري يعيش حالة من الانفراجة السياسية غير مسبوقة، صنعها بوعيه وإدراكه بخطورة المرحلة الراهنة التي تعيشها المنطقة بأكملها وليست مصر فقط.

وثمن الحزب فى بيان صحفى، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، التي دائما ما تعبر عن الصوت المصري الديمقراطي، الذي يتعامل بحيادية وشفافية وعدالة في إدارة العملية الانتخابية، وما عبرت عنه من أرقام قياسية للمشاركة الانتخابية وصلت إلى ٦٦٪، وعدم التجاوز وإدارة العملية الانتخابية بكل حرفية وحيادية.

واضاف الحزب في بيانه، أن الرئيس السيسي هو قائد المرحلة الراهنة وملهم الجماهير التي خرجت بالملايين من أجله في عدة مرات، فنحن نثق به وفي حكمته في إدارة البلاد والعبور بمصر نحو التقدم والازدهار.

وقال الحزب، إن الشعب المصري مارس حقه في الاستحقاق الدستوري وشارك في انتخابات تعددية حزبية حققت المعنى الحقيقي للتنافس السياسي الجاد، وهو ما أدلت به شهادات المنظمات الحقوقية الدولية التي تابعت عملية التصويت والفرز، فلقد توحدت إرادت الشعب المصري السياسية وعزيمته واختار وجدد العهد مع رئيسه لاستكمال طريق البناء والتنمية، ومواصلة العمل من أجل التصدي لمقتضيات المرحلة الراهنة.

وأكد في بيان له، أن الانتخابات الرئاسية بعثت بالعديد من الرسائل الهامة التي أظهرت للعالم أن عناصر النسيج الوطني جميعا شاركوا في هذا الاستحقاق، كاشفين عن صحوة الوعي السياسي لدى المصريين، قاطعين ألسنة المغرضين الذين حاولوا النيل من زهوة هذا العرس الديمقراطي، واصطفوا جميعا في ملحمة وطنية سيسجلها التاريخ.

حزب الحركة الوطنية

وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية وتوليه مسئولية الحكم لفترة رئاسية جديدة مشدداً علي اهمية ما تعيشه مصر الان من أجواء ديمقراطية ومناخ مفعم بالأمل والطموح لدي كافة الفاعلين في المشهد السياسي آملين ان تحمل الأيام القادمة مزيد من الاحتواء وفتح المجال العام أمام كافة التيارات السياسية كي تمارس عملها بحرية وديمقراطية بدون إقصاء أو تهميش لأحد فجميعنا يقف في خندق الوطن لا أفضلية لهذا أو ذاك .

وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية في بيان صحفي صدر عنه منذ قليل ان مشهد تدفق الناخبين على لجان الانتخابات لاختيار رئيس مصر كان كاشفاً لحقائق كثيرة حول معدن هذا الشعب العظيم الذي تجده وقت الشدائد مسانداً وداعماً لدولته وقياداتها ومؤسساتها مشيراً إلي ان نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت انعكاساً واضحاً لشعبية السيسي وبرهان على وجود إرادة جماهيرية تري في السيسي المنقذ ورجل المرحلة الذي لابد وان يستكمل مسيرته في بناء الدولة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة لذا فإن استمرارية بقاءه في الحكم مرتبطة بإرادة جماهيرية ومشروعات قوميه عملاقة تحتاج إليه كي يستكملها ويصل بالدولة الي بر الأمان .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مصر محاطة بظروف إقليمية صعبة ومحيط دولي ملتهب وتحديات جسيمة علي حدودنا الأربعة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً الي جانب أوضاع داخلية متأثرة بالأوضاع والتقلبات الدولية بما يقتضي معه بالضرورة رئيس ذو مواصفات وقدرات خاصة يمتلك من المعلومة والخبرة والجرأة والرشد بما يمكنه من إدارة شئون البلاد إدارة رشيدة تنجو بها من كل هذه التقلبات والتحديات والمخاطر وأعتقد ان الرئيس السيسي هو القائد الذي تتوافر فيه كل هذه المواصفات والمعايير .

وأختتم اللواء رؤوف قائلاً : نأمل ان يوفق الله رئيس مصر وان يعينه علي ما أسند اليه من مهام جسيمة فوضه فيها الشعب ومنحه توكيل رسمي عام أمام الدنيا كلها ليتولى أموره ويدير شئونه انطلاقاً من ثقة وحب وتأييد تم ترجمتها في صناديق الانتخابات .