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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. تفاصيل زيارة طلعت زكريا للرئيس الراحل مبارك

طلعت زكريا مع الرئيس
طلعت زكريا مع الرئيس الراحل مبارك

يوافق اليوم الإثنين 18 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1960، ورحل عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 2019، عن عمر يناهز الـ 58 عاما. 

 

حياة طلعت زكريا 

ولد طلعت زكريا عام 1960 وتخرج في قسم التمثيل والاخراج بمعهد الفنون العالي وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" التي تم عرضها في عام 1982 .

 

زيارة طلعت زكريا للرئيس الراحل مبارك 

وفي لقاء سابق له، قال الفنان طلعت زكريا، إنه زار الرئيس الراحل حسني مبارك، أواخر أيامه في المستشفى قبل ذهابه إلى منزله، مضيفًا: "بيناديني بالطباخ".

وأضاف طلعت زكريا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "العاصمة"، أن الرئيس الأسبق أخبره قائلًا: "هو أنا مجرم عشان كدة جاي تباركلي".

 

أصعب مشاهد طلعت زكريا 

كشف الفنان طلعت زكريا اصعب لحظات حياته من خلال لقاء تلفزيوني له قائلا:" بعد عرض فيلم طباخ الريس بشهر دخلت في غيبوبة لمدة شهرين لا اعلم سببها وانا اعتبر الشخص الوحيد الذي دخل في غيبوبة لهذة الفترة الطويلة لان الغيبوبة اقصاها عشرة ايام و اهلي كانوا منتظرين كلمة البقاء لله في اي وقت و انا اخدت عين نظرا لنجاح الفيلم".

وفاة طلعت زكريا 

يذكر أن الفنان طلعت زكريا توفي يوم 8 أكتوبر عام 2019 بعد صراع مع مرض التهاب السحايا.

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