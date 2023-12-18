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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة .. صورة

أحمد فهمي
أحمد فهمي

أعلن الفنان أحمد فهمي تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام.

ونشر أحمد فهمي ستوري عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله.

شارك المطرب أحمد فهمي، صورة له برفقه زوجته وأولاده ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام”.

ظهر أحمد فهمي برفقه أولاده ، وهما يرتديان ملابس كاجوال، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهور احمد فهميبرفقه أولاده.

كشف المطرب أحمد فهمي، أحد أعضاء فرقة واما، عن الاختلافات بين فرقة واما في 2003 والآن، أنهم أصبحوا يرون كلشئ على قدر حجمه.

أوضح أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رجل و2 ستات”، عبر فضائية “أون”: "بنعامل بعض في الفرقة علىاننا اخوات ولازم نكلم بعض كل يوم وبنتواصل دائما".

تابع أحمد فهمي: “لا أفضل أن يدخل أحد أبنائي معهد الكونسرفتوار، لأنه عندما التحقت بهذا المجال كانت هناكخبرات استفدنا منها”.

أردف أحمد فهمي: “تعلمت اللغة الألمانية ولكنني أعلم القليل منها، على عكس الفنان “أحمد الشامي” الذي يتحدثالألمانية بطلاقة”.

احمد فهمي

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