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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراسل "صدى البلد" ببروكسل: العالم كله شاهد على حيادية وشفافية الانتخابات الرئاسية

مجدي يوسف
مجدي يوسف

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل، إن الاتحاد الأوروبي أشاد بمشاركة الشباب المصري في الانتخابات الرئاسية.

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وأضاف مجدي يوسف مراسل صدى البلد،  خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الاتحاد الأوروبي تابع كل ما يحدث في الانتخابات الرئاسية المصرية"، لافتا إلى أن "الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كانت الأفضل".

 

وأشار مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل،: "الاتحاد الأوروبي هنأ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "الانتخابات الرئاسية المصرية إنجاز حقيقي.. والعالم كله شاهد حيادية وشفافية الانتخابات الرئاسية المصرية"، مشيرا: "لا يستطيع أعداء مصر أن يتحدثوا لأن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت نزيهة".

وتابع: "التقارير الأوروبية أكدت أن الشرطة المصرية كانت حيادية ولم تتدخل في الانتخابات الرئاسية المصرية"، مضيفا: "الانتخابات الرئاسية المصرية رسالة للعالم أننا نبني مصر ومستقبلها"، مؤكدا: "الإعلام الغربي لم يجد خطأ واحد في الانتخابات الرئاسية المصرية.. والإعلام الدولي أشاد بالانتخابات الرئاسية المصرية".

وأكد مراسل صدى البلد، "لم يكن هناك سلبية واحدة في الانتخابات الرئاسية المصرية"، موضحا: "الانتخابات الرئاسية تنقل من الداخل والخارج وتميزت بالحيادية والشفافية، والإعلام البلجيكي أشاد بالانتخابات الرئاسية المصرية".
 

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