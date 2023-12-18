المتحدث باسم حملة عبدالسند يمامة: مشاركتنا في الانتخابات نابعة عن المسئولية الوطنية

أكد ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أن الأحزاب عليها البدء في إعداد مرشحيها لخوض الانتخابات الرئاسية في 2030، مشيرا إلى أنه من أهم مكاسب الانتخابات أن المرشحين هم رؤساء أحزاب.

وقال “الهضيبي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشاركة حزب الوفد جاءت نابعة من المسئولية الوطنية، خاصة أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة سواء في الداخل أو الخارج.

وتابع المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، أن جميع المرشحين أدوا ما عليهم، موجها التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات.