صحيفة نمساوية: انتخابات الرئاسة تمت بسلاسة وأسفرت عن فوز كبير للرئيس السيسي

اهتمت صحيفة "فولكس بلات" النمساوية واسعة الانتشار بنتائج انتخابات الرئاسة في مصر، التي أسفرت عن فوز كبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بأكثر من 89%.



وأفادت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني مساء اليوم، الاثنين، بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر تمت بسلامة وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأغلبية كبيرة لفترة رئاسية تمتد حتى عام 2030.



ونوهت الصحيفة بعدم وجود أية مخالفات عطلت العملية الانتخابية، حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين 8ر66 %، وهي أعلى أيضًا من أي حدث انتخابي سابق في البلاد، بما في ذلك انتخابات 2018 و2014.



وفي السياق ذاته، أعرب النادي المصري في العاصمة النمساوية فيينا عن خالص تهانيه للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بولاية رئاسية جديدة.



وذكر النادي - في بيان اليوم - أن فوز الرئيس السيسي هو استكمال لمسيرة التطوير ودعم الاستقرار والتقدم لمصرنا الحبيبة، معربا عن تمنياته الطيبة بالازدهار والرخاء لشعب مصر.



وبدوره، وجه اتحاد المصريين في مدينة ليوبن النمساوية تهنئة مماثلة لشعب مصر بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.