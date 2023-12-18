مراسل صدى البلد ببروكسل: أمريكا ستتدخل لحماية السفن في البحر الأحمر

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد ببروكسل، إن هناك اجتماعا غدا لوزراء الخارجية والدفاع الأوروبي لمناقشة التصدي لجماعة الحوثي في اليمن.



وأضاف مجدي يوسف مراسل صدى البلد، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا ستتدخل لحماية السفن في البحر الأحمر ولكن بشكل بسيط".

وأشار إلى أن تجميع قوة مشتركة أوروبية غاية التعقيد؛ بسبب الأمور المادية واحتمالية التدخلات العسكرية، ولكن قد يسمح بقيام أمريكا ببعض المهام البسيطة لحماية السفن مؤقتا.



وأوضح مجدي يوسف مراسل صدى البلد،: "حل أزمة السفن في البحر الأحمر مرتبط بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".