وزارتا الخارجية الأمريكية والبلجيكية تعلقان على استشهاد الصحفي أبو دقة

اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بعلمها ورصدها استشهاد عشرات الصحفيين في غزة مؤكدة أنهم يموتون نتيجة للحرب ومن بينهم سامر أبو دقة الصحفي والمصور، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

بينما قالت وزارة الخارجية البلجيكية إن وفاة الصحفي سامر أبو دقة تضيف بشكل مأساوي إلى عدد الشهداء في القطاع بشكل مرتفع لا يطاق.

وقال متحدث باسم شبكة «الجزيرة» الفضائية إن مصوِّرها سامر أبو دقة استشهد، الجمعة، في جنوب قطاع غزة.

وذكرت الجزيرة، في بيان سابق، أن أبو دقة أُصيب مع مراسلها وائل الدحدوح، خلال تغطيتهما قصف مدرسة. ولم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى أبو دقة، لنقله للعلاج.

وبعد ذلك أكد رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من انتشال جثة المصور سامر أبو دقة.

وأوضحت «الجزيرة» أن الصحفيين أُصيبا بصاروخ أطلقته طائرة مسيَّرة على مدينة خان يونس جنوب غزة.

وقال المراسل وائل الدحدوح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من مستشفى ناصر في خان يونس: «كنّا نقوم بتغطية آثار غارة إسرائيلية أنا والمصور سامر أبو دقة، وسط خان يونس، بعدما أحدثت قتلى وجرحى».

وأضاف: «كان طاقم الدفاع المدني قد وصل قبلنا، وفي طريق عودتنا قامت مُسيّرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ أُصبتُ بشظاياه في ذراعي اليمنى وفي خاصرتي».