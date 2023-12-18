مهنئة الرئيس.. النائبة عايدة نصيف: خير من يستكمل خارطة الطريق للمرحلة الراهنة

هنأت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعلان فوزه رسمياً في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ لفترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن الشعب المصري احتشد في الانتخابات تعبيرا عن حبه وثقته في قيادته الحكيمة وأنه خير من يستكمل خارطة الطريق للمرحلة الراهنة المليئة بالتحديات العصيبة التي تتطلب اصطفافا شعبيا خلف القيادة السياسية للعبور من تلك التحديات إلى بر الأمان، وهذا ما فعله المصريون بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات وتجديد العهد سويا مع الرئيس السيسى للمضي معاً نحو الجمهورية الجديدة.

ولفتت نصيف، في بيان لها، إلى أن الشعب المصري سطر ملحمة وطنية فريدة من نوعها، ورسمها بوعيه وادراكه وعزيمته التي قادته نحو تجديد العهد مع فخامة الرئيس لاستكمال ما بدأه طيلة السنوات الماضية، وكان لا بد من استكمال السير على النهج التنموي الذي جعل الدولة المصرية اليوم لها الريادة على المستوى الإقليمي والعربي بل والدولي، واعتبارها طرفا أساسيا في حل كافة القضايا المشتعلة في المنطقة وأصبح تدخلها يحدث توازنا بين وجهات النظر المختلفة.

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها للشعب عقب فوزه في الانتخابات، بعثت برسائل طمأنة للمواطنين بأولويات الدولة المصرية واهمها استكمال جهود الدفع نحو إنهاء الحرب القائمة في قطاع غزة، وتأمين الحدود المصرية وعدم السماح بالمساس بها، والتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف النيل من وحدة واستقرار وأمن هذا الوطن.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أمام العالم في كلمته وعده المستمر نحو مواصلة العمل والجهد من أجل استكمال المسار التنموي نحو مستقبل أفضل وخطوات عمل ترقى بمكانة وحجم الدولة المصرية.