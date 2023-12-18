عضو بالشيوخ: المصريون ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية

هنأ النائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه في انتخابات الرئاسة لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً في تصريحات صحفية له اليوم، أن المصريين ضربوا أروع المثل في المشاركة بالإنتخابات الرئاسية ، وهذا يعكس وعي المصريين بما يحيط بالدولة المصرية من تحديات إقليمية ودولية.



وقال عضو مجلس الشيوخ، إن نتيجة الانتخابات وهي أعلي نسبة مشاركة ونسبة نجاح تصل 89.6% أي ما يقارب 40 مليون مواطن صوتوا لصالح الرئيس السيسي، وهذا يعكس إرادة الشعب الذي إصطفا في طوابير الإنتخابات، مشيراً إلى أن هذا يدل علي إنحياز الشعب المصري للأمن والأمان والإستقرار وإستمرار الإنجازات.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة حتي 2030، وذلك فى مؤتمر صحفي عالمي اليوم حيث تبدأ هذه الولاية عقب انتهاء الولاية الحالية فى 2 إبريل 2024 حيث أكدت الهيئة بأن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 6732437 ومن قام بالإدلاء 44777668 ناخبًا بنسبة 6.8% والأصوات الصحيحة 4428831 بنسبة 98.8% والأصوات الباطلة 489307 أصوات.

أكدت الهيئة من خلال رئيسها المستشار حازم بدوي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل علي 39702451 صوتا بنسبة 89.6% وأن المهندس حازم عمر حصل على 1986352صوتًا بنسبه 4.5% وفريد زهران حصل على 1776952صوتا بنسبه 4% وعبد السند يمامة حصل على 822606 أصوات بنسبه 1.9%، ليكون الفائز الرئيس عبد الفتاح السيسي.