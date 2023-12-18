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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتهى الكلاحة .. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

علق الاعلامي إبراهيم فايق على زي فريقي الاهلي وفلومينيسي في كأس العالم للأندية .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" منتهى الكلاحة انك مش شايف الفريقين من بعض .. ايه عمى الالوان ده.. وغالبا اللاعيبة بتلمح غلط بعينها وبتباصي غلط ".

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

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