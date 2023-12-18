رئيس حزب الاتحاد: الانتخابات الرئاسية 2024 بداية لتغير الحياة السياسية في مصر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن نسب المشاركة الكثيفة، والتي سجلت رقمًا قياسيا وفقًا لما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات؛ تعكس حالة الوعي التي تكونت لدى الشعب المصري.

وأوضح رضا صقر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الأولى المصرية”، أن الانتخابات الرئاسية 2024، ستكون بداية لتغير شكل الحياة السياسية في مصر، بشكل يعكس التعددية التي شهدتها تلك الانتخابات.

مسافة واحدة من جميع المرشحين

أشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارات العملية الانتخابية بمنتهى الديمقراطية، ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



