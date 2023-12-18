الزميل عبد الله الديب يحصل على أفضل فويس أوفر بمهرجان ماستر إيجيبت

كُرِّمَ الزميل عبد الله الديب، في مهرجان ماستر إيجيبت، في موسمه الثاني، كـ أفضل فويس أوفر؛ بعد عرضه لإعلان إحدى شركات المشروبات الغازية المحلية بصوته.
ويهدف المهرجان إلى تكريم المؤثرين والمتميزين ي معظم المجالات، والتى من بينها “الطبية، والإعلامية، والفاشون، والديزاين، والفن المسرحي، والغناء”.
حضر المهرجان، الفنان وائل سامي، والفنان أحمد علي، والناقد الرياضي علاء عزت، والفاشون ديزاينر المعروف محمود فرج، والفنانة بسنت سلامة.
وكان المهرجان داعما للقضية الفلسطينية، بما فيه من استعراضات مسرحية تحث على ذلك، والتي جاءت بقيادة المخرج المسرحي أحمد حداد.
يذكر أن مهرجان ماستر إيجيبت يرأسه محمد البحيري، والمدير التنفيذي هند البحيري، والمستشار الإعلامي ومقدمة المهرجان آلاء حامد.