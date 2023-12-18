«يوم للسماء ويوم العكس».. تعليق مثير من مهيب عبدالهادي على خسارة الأهلي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على هزيمة الأهلي اليوم أمام فلومينينسي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب عبد الهادي، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “هارد لك للنادي الأهلي.. لا يجوز نرفع اللعيبة في يوم السماء وتاني يوم العكس.. وكولر أدر الشوط الثاني خطأ.. ولا يجوز أن يكون الأهلي بدون رأس حربة”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.