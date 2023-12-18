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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لميس الحديدي: الانتخابات الرئاسية كسرت نسبة الأصوات الباطلة لهذا السبب

الإعلامية لميس الحديدى
الإعلامية لميس الحديدى

 قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية شهدت أكبر تراجع الأصوات الباطلة في كافة الانتخابات  الرئاسية السابقة التي كانت  وقتها تعبر عن كتلة رافضة للمرشحين، ولاتجد مرشحا تذهب إليه، لكن في هذه المرة  تراجعت  بأكبر نسبة تراجع مقارنة بجميع الانتخابات السابقة 2012 و2014 و2018  وكانت دائماً  تحتل المرتبة الثانية قبل المرشحين الرئاسيين المنافسين للرئيس السيسي في إنتخابات 2014و2018  وهما  موسى مصطفى موسى وحمدين صباحي.

وأضافت لميس الحديدي عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة on، قائلة نحن أمام  أكبر نسبة للأصوات الصحيحة في نتيجة الانتخابات بلغت تقريباً 98.9%، بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة  1.1%".

وأردفت لميس الحديدي، أن هذه النتيجة مؤشر على كسر نسبة الأصوات الباطلة، وأنه من الواضح أن تعدد المرشحين كسر تلك النسبة التي بلغت 7% في انتخابات  2018 و5% في انتخابات 2014.

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