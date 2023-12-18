وفد من المعارضة يتوجه لزيارة فريد زهران في أول لقاء رسمي له بعد الانتخابات

قرر الحزب الليبرالي المصري، تشكيل وفد؛ لزيارة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتي حصل فيها زهران على المركز الثالث.

وتعد الزيارة- المقرر لها الأسبوع الحالي- هي أول زيارة للمعارضة المصرية لفريد زهران بعد إعلان النتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي 2024.

ووجه شادي العدل وكيل مؤسسي الحزب، الشكر لفريد زهران على مشاركته في الاستحقاق الانتخابي كممثل للمعارضة المصرية، مؤكدا أن الاشتباك السياسي الذي صنعه زهران في الشارع المصري، أعطى فرصة كبير للمعارضة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأضاف العدل ، أن حملة فريد زهران مثلت المعارضة تمثيلا مشرفا من حيث الخطاب والمجهود المبذول والتلاحم مع الجمهور.

وأشار إلى أن أعضاء الحملة قاموا بجهد جبار رغم ضيق الوقت، وصغر حجم الحملة، بسبب أن مصر لم تشهد انتخابات قوية على مدار الأعوام الماضية، ولكن نتمنى أن تكون تلك هي البداية لتعاون مشترك بين قوى المعارضة الحقيقية .