ناقد رياضي: الأهلي براند عالمي وله قيمة كبيرة.. فيديو

أكد الناقد الرياضي حمدي الحسيني، أن النادي الأهلي براند عالمي وله قيمة كبيرة.

وأضاف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "النادي الأهلي ثاني أكثر فريق من حيث المشاركة في كأس العالم للأندية.. و"نتمنى أن يحصد النادي الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية".

وأشار إلى أن: "هناك مكافآت ضخمة في كأس العالم للأندية 2025"، مضيفا: "إمام عاشور لديه فرصة ليكون اللاعب الأفضل في الأهلي".

وأوضح: "أليو ديانج أجهز من أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلي.. وكان يجب مشاركته في مباراة فلومينيسي البرازيلي "، مشيرا إلى أن: "الأهلي لابد أن يدخل للفوز أمام أوراوا الياباني لأن مانشستر سيتي متوقع أن يهزم أوراوا الياباني".

وشدد: "لا بد لجماهير الأهلي أن تساند الفريق حتى مباراة الجمعة المقبلة"، لافتا الى ان: "2.5 مليون دولار قيمة جوائز المركز الثالث في كأس العالم للأندية".