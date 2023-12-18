نائب رئيس جامعة الأزهر: الحضارة الغربية قامت على التراث العربي والإسلامي

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إن الحضارة الغربية قامت على التراث العربي والإسلامي.

واستنكر نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها جامعة الأزهر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الحديث عن قصور اللغة العربية، وأنها لغة بها جمود، ولا يستطيع أهلها مواكبة هذا العصر.

وأوضح أن أصحاب هذه الدعوات هم دعاة تغريب مبطن بالحداثة، فهم يضمرون حقدًا على هذه الأمة، ويسعون للنيل من هويتنا العربية والإسلامية من خلال دعوات التغريب التي يطلقونها بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن المعركة قديمة حديثة بين من يريدون الحفاظ على هوية الأمة ولغتها ومن يريدون للأمة الضياع والضعف والاضمحلال، لافتًا إلى أن اللغة العربية باقية بحفظ المولى -عز وجل- لها حيث تعهد المولى -عز وجل- بحفظها في قوله تعالى في كتابه الكريم: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.

كما استنكر، اعتراض البعض منا على تعريب العلوم قائلين بأنه نكبة عظيمة وكارثة قد تحدث، واستفسر أي نكبة تحدث إذا قلنا عن القلب: قلب باللغة العربية، وما هي الإضافة أو الأهمية في نطق كلمة قلب بمرادفها في لغة أخرى مع القياس على ذلك في مواطن عديدة.

وشدد صديق، على أهمية التمسك باللغة العربية، وأن الأمة التي لا تصون لغتها لن يبقى لها شيء لتصونه.