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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ميدو يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق رسالة لجماهير النادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالتي للأهلاوية يجب أن تخرجوا من البطولة مرفوعي الرأس".

وأضاف: "أنا مش أهلاوي، أنا كمصري، أشاهد فريق كرة قدم محترم سواء في الشوط الأول اليوم، أو في مباراة الاتحاد".

وتابع: "لنا أن نفخر بوجود فريق مثل الأهلي في مصر، الذي لديه هذه القوة، جميع من شاهدوا المباراة سيعرف أن مصر بها لاعبي كرة قدم جيدين".

وأكمل: "الجميع سينظر لمصر من أجل الحصول على لاعبين منها.. مصر لديها لاعبي كرة جيدين، هؤلاء اللاعبون إذا احترفوا في الوقت المناسب وحصلوا على العقلية السليمة سنكون في مكان آخر".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أعلم أن جماهير الأهلي ليست سعيدة، ولكن يجب أن يرفعوا رؤوسهم بالمستوى الذي قدمه الأهلي في البطولة".

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