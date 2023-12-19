كامبوس: مبروك للأهلي.. قدم شوطا أول ممتازا أمام فلومينينسي

أكد باولو كامبوس، المدير الفني السابق لفلومينينسي البرازيلي أن الأهلي قدّم مباراة ممتازة في الشوط الأول، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وقال باولو كامبوس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشوط الأول النادي الأهلي قدم مباراة ممتازة، وكانت لديه فرص كثيرة".



وأضاف: "بيرسي تاو كانت لديه فرصة كبيرة لإحراز هدف التعادل، كرة القدم البرازيلية جيدة، لكن النادي الأهلي قدم مباراة ممتازة في الشوط الثاني".



وتابع: "اللياقة البدنية للأهلي انخفضت في الشوط الثاني، وفلومينينسي تمكن من تسجيل الهدف الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء".



وأكمل: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي أخذ مغامرة الضغط العالي على فلومينينسي لأن الفريق البرازيلي لم يكن لديه لاعبين أصحاب سرعات".



وواصل: "الأهلي لم يكن لديه هجمات مرتدة سريعة، كان يفعل ذلك في الشوط الأول.. المباراة كانت كبيرة، وفلومينينسي تمكن من إدارة المباراة بعد الهدف الأول".



وأتم باولو كامبوس تصريحاته قائلًا: "مبروك لكرة القدم المصرية، ومبروك للنادي الأهلي، إن شاء الله يكون الأفضل في البطولات المقبلة، وإن شاء الله يحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.