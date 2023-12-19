علي الدين هلال: شكر الرئيس السيسي للمرشحين المنافسين لفتة ديمقراطية محترمة

أشاد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 للمنافسين له، قائلاً: "كان جميل من الرئيس إنه يشكر الناس، وهي لفتة ديمقراطية أن يشكر المنافسين، وأنهم أداروا معركة انتخابية راقية مُبرَّأة من الاتهامات الشخصية".

وكشف هلال خلال مداخلة عبر برنامج ، كلمة أخيرة، تقديم الاعلامية لميس الحديدي، على فضائية ON : أن هناك أسبابا دفعت لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "زيادتها لها أسباب رئيسية، منها سياسية وخشية المصريين على البلد جعلتهم يعرفون أن البلاد تحتاج لرجل ذو خلفية عسكرية، وله باع في إدارة الوطن، وله علاقات خارجية".

وواصل: "اللافت هذه المرة هي التعددية السياسية مع وجود 4 مرشحين في الانتخابات السابقة كان فيه مرشح لكن لم يتم تقديم برامجه على شاشت التلفاز كان مرشحاً على الورق .



وحول المرحلة القادمة والمطلوب من الرئيس خلال الولاية الثالثة، قال: "ما تم اليوم أحدث شيئاً يمكن البناء عليه في الانتخابات البرلمانية القادمة والانتخابات الرئاسية 2030 الانتخابات في العادة هي مدرسة تدريب كوادر ونتيجة الانتخابات وما حصل عليه المرشحون، سواء حازم عمر وفريد زهران، معناها أن لهما مؤيدين وتنظيمات حزبية على الارض .

وًوجه رسالة للاحزاب الثلاثة التي طرحت مرشحين لها في الانتخابات الاخيرة قائلا: " الاحزاب الثلاثة الشعب الجمهوري والمصري الاجتماعي والوفد لا بد من البناء على ما حدث؛ فهو ليس نهاية مرحلة، ولكن بداية نستعد من خلالها لانتخابات البرلمان القادمة والانتخابات الرئاسية 2030.