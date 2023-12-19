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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مختار مختار: تعاقد الأهلي مع موديست لم يكن مدروسا

صدى البلد

أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي الأسبق أن الأحمر كان يحتاج لمهاجم قوي في مباراة فلومينينسي البرازيلي، مُشيرًا إلى أن تعاقد الأحمر مع أنتوني موديست لم يكن موفقًا.

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان يحتاج للمهاجم في مباراة اليوم وفي المباريات الماضية، وهذا الأمر أثر على الجماهير وعلاقتهم بالمدير الفني، مارسيل كولر".


وأضاف: "قرار التعاقد مع أنتوني موديست في الصيف الماضي لم يكن مدروسًا، ولم يكن به توفيق، ولكانت الأمور اختلفت الآن".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "الأهلي تلقى الهزيمة في مباراة فلومينينسي من الشوط الأول".

وتغلب فلومينينسي البرازيلي على النادي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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