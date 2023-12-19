أصغر منه بـ25 .. ديكابريو يواعد شقيقة حبيبته السابقة وأوزيل يسخر منه

ظهر النجم الأمريكي ليوناردو ديكابريو الحائز على جائزة الأوسكار مع شقيقة حبيبته السابقة كيت موس وهي عارضة الأزياء لوتي موس في أحد المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن.





وظهر ليونارد مع لوتي، وهم في حالة انسجام ويتحدثان ويضحكان حتى الساعات الأولى من الليل، وغادرا المطعمفي الساعات الأولى من الصباح، وفق ما نقلته "ديلي ميل".





وكان دي كابريو، قد خرج في تصريحات صحافية في لندن عند سؤاله عن كرة القدم ونادي آرسنال، ليؤكد أنه لا يتابعكرة القدم، ولا يعرف نادي آرسنال، ليقول: "ما هو آرسنال؟" ما أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل.





من جانبه رد مسعود أوزيل، على تصريحات دي كابريو، عبر منصة "إكس" وكتب ساخراً: "آرسنال نادي كرة قدم،عمره أكبر من 25 عاما، فلماذا قد يعرفه؟"- في إشارة إلى عمر صديقات النجم الأميركي الأصغر منه.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.