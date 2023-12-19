عيد ميلادها الـ49.. طفولة نيللي كريم ومعاناتها مع المرض

تحتفل اليوم الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها التاسع والأربعين، حيث قدمت عديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة بارزة فى تاريخها الفنى سواء فى التليفزيون أو السينما.

ولدت نيللي كريم لأب مصري وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية، وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.





عاشت طفولة صعبة بسبب نشأتها الملتزمة وتأثرها بالثقافة الروسية، وأوضحت الفنانة في تصريحات تليفزيونية سابقة لها، أن والدها رحل حينما كانت في الـ 16 من عمرها بسبب معاناته مع مرض السرطان، لافتة إلى أن والدتها تعاملت بقوة مع وفاة والدها من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة.





وأكدت نيللي كريم أنها مستمرة في الحزن على والدها حتى وقتنا هذا، بسبب استيعابها لوفاته ومرضه بعدما كبرت ونضجت، كما أنها تعاني من فترات اكتئاب بين الحين والآخر لكنها تحاول التغلب عليه بالعثور على حافز جديد.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: