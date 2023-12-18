مراسل قناة etc من جدة: جماهير الاتحاد احتفلت بخسارة الأهلي أمام فلومينينسي

أكد محمد مبروك مراسل قناة etc من جدة، بأن هناك حالة حزن ظهرت على جمهور الأهلي بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، خصوصا أن كأس العالم للأندية في النسخة الحالية ستكون هي الأخيرة بالنظام الحالي، والبطولة القادمة في 2025 ستكون صعبة بوجود 32 ناديًا من مختلف القارات.

وقال في حديثه لبرنامج بوكس تو بوكس: "الجمهور كان حزينا لعدم تحقيق المكسب على فريق فلومينينسي البرازيلي الذي لم يظهر بمستوى قوي أمام الأهلي".

وأضاف: "كان هناك دعما جماهيريا كبيرا من جانب جمهور نادي اتحاد جدة، لفريق فلومينينسي البرازيلي، وهناك احتفالات من جانبهم بخسارة الأهلي".

وواصل: "الأهلي لديه فرصة كبيرة في تحقيق الميدالية البرونزية، حال واجه أوراوا الياباني".

وأكد: "الأهلي سيخوض مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية في ملعب آخر، وهو عبدالله الفيصل بجدة".